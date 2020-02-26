Львів створить "гарячу лінію" з інформацією про коронавірус

На "Гарячій лінії міста Львова" буде окремий канал, куди люди зможуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію про коронавірус

Фото із сайту Львівської міської ради

На "Гарячій лінії міста Львова" буде окремий канал, куди люди зможуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію про коронавірус

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду. "Люди будуть телефонувати на "Гарячу лінію", тому мають бути консультації лікарів. Це важливо, щоб заспокоїти людей. Це жодним чином не замінює служби рятування, подібні телефони медичних установ. Просто буде більша координація та системність, адже великим ворогом дуже часто є необізнаність і паніка, яка іноді може штучно кимось створюватись", — розповів мер Львова Андрій Садовий. Щоправда, на Львівщині немає тест-систем для виявлення коронавірусу. Цю ситуацію обіцяють виправити у найкоротші терміни. Щоб не захворіти на гостре респіраторне захворювання, потрібно часто мити руки, дотримуватися кашльового етикету, їсти повноцінну здорову їжу, зберігати ноги у теплі, застосовувати дезинфікуючі засоби тощо. Всі ці принципи неспецифічної профілактики, як і від будь-якого гострого респіраторного захворювання, є ефективними для унеможливлення поширення коронавірусу. Додамо, що в медичних закладах міста є понад 260 тисяч масок, біозахисних костюмів, понад 2 100 респіраторів. Є достатній запас диспенсерів для миття рук — їх також буде розміщено в школах, у місцях масового перебування, у супермаркетах, ЦНАП тощо. Закупівлі цих засобів продовжаться.

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