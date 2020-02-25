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25 лютого 2020, 14:54 6

Перші випадки коронавірусу підтвердили в Австрії і Хорватії

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25 лютого 2020, 14:54 6
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В Австрії у двох людей підтвердилися підозри на коронавірус, а в Хорватії - у одного
Фото: vecernji.hr
В Австрії у двох людей підтвердилися підозри на коронавірус, а в Хорватії - у одного

Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Kurier, про це заявив губернатор федеральної землі Тіроль Гюнтер Платтер.

За його словами, на даний момент вони з високою температурою знаходяться в одній з лікарень Інсбрука.

Як стало відомо, хворим по 24 роки, вони жителі Інсбрука, і вони недавно повернулися з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається найбільший в Італії спалах коронавірусу.

У свою чергу, про перший випадок захворювання коронавірусом в Хорватії заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович, пише видання dnevnik.hr.

За його словами, чоловіка, який раніше відвідував Мілан, з симптомами вірусу госпіталізували в Загребі.

Таким чином, вже в 10 країнах Євросоюзу проявився китайський коронавірус.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Італії - 282 людини. Також 16 випадків сталося в Німеччині, 12 - у Франції, 9 - у Великобританії, по 2 - в Росії та Іспанії, і ще по 1 - в Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, станом на 25 лютого з медичних установ виписали більше 27 тис. осіб, які успішно вилікувалися від коронавірусу. Померли від ускладнень, викликаних захворюванням 2 699 осіб.


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