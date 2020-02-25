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25 лютого 2020, 10:15 6

Коронавірус із Китаю: в світі одужали більше 27 тисяч людей

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25 лютого 2020, 10:15 6
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Станом на вівторок, 25 лютого, з медичних установ виписали більше 27 тис. осіб, які успішно вилікувалися від коронавирусу. Померли від ускладнень, викликаних захворюванням 2 699 осіб.
Станом на вівторок, 25 лютого, з медичних установ виписали більше 27 тис. осіб, які успішно вилікувалися від коронавирусу. Померли від ускладнень, викликаних захворюванням 2 699 осіб.

Такі дані карти поширення коронавирусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, інформує RegioNews.

Також відомо, що число підтверджених випадків зараження Covid-19 становить понад 80 тис.

У Південній Кореї заразилися 893 людини, в Італії - 229, Японії - 159, США - 53, Ірані - 61, Австралії - 22.

Також, згідно з новими даними, в японській лікарні помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, у якого був виявлений коронавірус. Всього зараження коронавірусом зафіксували у 691 пасажира круїзного корабля, який більше двох тижнів перебуває на карантині.

Тим часом стало відомо, що у Франції всі громадяни, у кого раніше був діагностований коронавірус, успішно одужали. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Нагадаємо, торік у грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавирусу.

Раніше повідомлялося, що в Департаменті цивільного захисту Італії повідомили про понад 200 випадків захворювання коронавірусом в країні. Станом на 15:30 24 лютого в Італії від коронавірусу померли 6 осіб.

Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.


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