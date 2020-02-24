Знищений мурал, дахи і дерева: на Прикарпатті ліквідовують наслідки буревію

Посилення вітру спричинили на Прикарпатті багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина"

Посилення вітру спричинили на Прикарпатті багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина"

Як повідомляє RegioNews, наслідки негоди ліквідовують в різних районах Івано-Франківської області.

"Сьогодні всі чергові наряди комунальних служб працюють над ліквідацією наслідків негоди, що трапилася в місті внаслідок поривів сильного вітру. Займаємось збором інформації по всіх галузях, де які пошкодження, дерева, дахи, електроопори для швидкого реагування та виправлення. Уже завтра на оперативній нараді заслухаємо питання про ліквідацію наслідків негоди", - повідомив на своїй сторінці у facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Про пошкодження повідомляють жителі міста та області. Зокрема в центрі Івано-Франківська на вулиці Мазепи буревій пошкодив мурал "Україна єдина". На полотні було зображення двох ангелів, які тримали жовто-блакитний стяг над Україною, символічно єднаючи Схід і Захід. Нині на стіні залишилася лише частина муралу.

На сторінці "Афіша Прикарпаття" у facebook видно, що у Галичі пошкоджені дахи будівель, паркани та дорожні знаки.

У телеграм-пабліку 112 користувачі попереджають про численні аварії на автошляхах області, пошкодження електричних кабелів, повалені дерева, затори на дорогах. На деяких вулицях не працюють світлофори.

Крім того, вітром пошкоджено покрівлю Івано-Франківського професійного будівельного ліцею.

У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували.

За даними рятувальників, у Львівській області без електрики залишилося 70 сіл і містечок, в Івано-Франківській – 69, Тернопільській – 65, Волинській – 23, Чернівецькій – 12, Житомирській – 11, Рівненській – 1. Загалом внаслідок ускладнення погодних умов у понеділок, 24 лютого, знеструмлено 251 населений пункт у семи областях.