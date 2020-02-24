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24 лютого 2020, 09:50 16

В Україні через негоду знеструмлені понад 250 населених пунктів

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24 лютого 2020, 09:50 16
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Внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) у понеділок, 24 лютого,через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у семи областях
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) у понеділок, 24 лютого,через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у семи областях

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними рятувальників, у Львівській області без електрики залишилося 70 сіл і містечок, в Івано-Франківській – 69, Тернопільській – 65, Волинській – 23, Чернівецькій – 12, Житомирській – 11, Рівненській – 1.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено", – йдеться у повідомленні.


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