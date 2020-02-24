Коронавірус: зараження підтвердили ще в трьох країнах, а Китай заявив про наявність вакцини

Кувейт, Бахрейн і Афганістан підтвердили перші випадки нового коронавірусу. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн і Афганістан - по одному

Кувейт, Бахрейн і Афганістан підтвердили перші випадки нового коронавірусу. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн і Афганістан - по одному

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Daily Sabah.

За словами міністра охорони здоров'я Афганістану Ферозуддіна Фероза, один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений в західній провінції Герат. У зв'язку з цим він оголосив надзвичайний стан в провінції, яка межує з Іраном, з якого приїхали хворі.

У свою чергу, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей на брифінгу в посольстві КНР в Москві заявив, що в Китаї розроблена вакцина, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу, пишуть росЗМІ.

За словами Ханьхуея, потрібні подальші перевірки та доопрацювання. "У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання", - сказав він.

Також Ханьхуей повідомив про знайдені ефективні ліки для лікування коронавірусу. "Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах більше 90%", - зазначив він.

Дипломат розповів, що в Китаї знайшли старі ліки, ефективно діючі проти коронавірусу, це "хлорохина фосфат, кілька десятків років застосовуємо від малярії".

Нагадаємо, за останніми даними, в світі вірусом COVID-19 заразилися вже 79 тисяч 360 осіб, з них 77 тис. 150 осіб - на материковій частині Китаю.

Ще 763 випадки підтверджені в Південній Кореї, 157 - в Італії, 147 - в Японії, 89 - в Сінгапурі, 74 - в Гонконзі, 43 - в Ірані, 35 - в Таїланді, 35 - в США, 28 - на Тайвані, по 22 - в Малайзії і Австралії, по 16 - в Німеччині і В'єтнамі, 13 - в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Померли від COVID вже 2 тисячі 619 осіб (2 495 - в провінції Хубей, епіцентрі епідемії). Одужали - 25 тис. 38 осіб (з них 16 738 чоловік - в Хубеї).