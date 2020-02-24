Коронавірус: за добу в Китаї померли ще 150 осіб
Як повідомляє RegioNews, посилаючись на Reuters, оновлені дані представила Національна комісія охорони здоров'я.
Також повідомляється, що число заражених коронавірусів за добу знизилася з 648 в суботу до 409 в неділю.
"Число нових смертей, проте, зросло до 150 з 97 за той же період", - йдеться в повідомленні.
За даними комісії, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус на материку в даний час складає 77 тисяч 150, і 2592 померли від спалаху.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані кількістю нових випадків коронавіруса, які не мають чіткої епідеміологічної зв'язку.
коронавірус може передаватися безсимптомним носієм, що ускладнює профілактику захворювання COVID-19, йдеться в дослідженні вчених з КНР.
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