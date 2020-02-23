У лікарні Нових Санжар відкрили кабінети із обласними спеціалістами та психологами

Через сезонне збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у Нових Санжарах відкрили два додаткових лікувально-діагностичних кабінети

Фото: Google Олександр Голтвян

Через сезонне збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у Нових Санжарах відкрили два додаткових лікувально-діагностичних кабінети

Як повідомляють RegioNews з посиланням на пресслужбу Новосанжарської районної державної адміністрації, це пов’язано також і з ростом соціальної напруги у регіоні.

Кабінети розташовані на першому поверсі центрального корпусу Новосанжарської центральної лікарні (біля фізкабінету).

Щоденно, з 8.00 до 18.00 громадяни можуть звернутися для одержання консультації обласних спеціалістів та психолога щодо стану здоров’я при респіраторних проявах.

У четвер, 20 лютого 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, прибули в Україну. Їх розмістили на карантин у медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Уночі 20 лютого місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих громадян. Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. В результаті поліція затримала 24 протестувальників, але вранці відпустила всіх, крім однієї людини.