У лікарні Нових Санжар відкрили кабінети із обласними спеціалістами та психологами
Як повідомляють RegioNews з посиланням на пресслужбу Новосанжарської районної державної адміністрації, це пов’язано також і з ростом соціальної напруги у регіоні.
Кабінети розташовані на першому поверсі центрального корпусу Новосанжарської центральної лікарні (біля фізкабінету).
Щоденно, з 8.00 до 18.00 громадяни можуть звернутися для одержання консультації обласних спеціалістів та психолога щодо стану здоров’я при респіраторних проявах.
У четвер, 20 лютого 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, прибули в Україну. Їх розмістили на карантин у медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.
Уночі 20 лютого місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих громадян. Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. В результаті поліція затримала 24 протестувальників, але вранці відпустила всіх, крім однієї людини.
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