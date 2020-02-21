У департаменті освіти Одеси розповіли, хто розлив хімічну речовину біля школи
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.
Наприкінці першого уроку учні школи №24 відчули різкий запах з вулиці. На подвір'ї виявили плями невідомої хімічної речовини. Педагоги оперативно евакуювали дітей з будівлі школи.
"Під час підготовки до списання реактивів з хімічного кабінету співробітник навчального закладу розбив пляшку з одним із реактивів при перенесенні в підсобне приміщення, після чого намагався замит пляма водою", — пояснила директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.
Олена Буйневич
За цим фактом проведуть службове розслідування. Спочатку передбачалося, що розлите речовина з різким запахом – це аміак, але в мерії уточнили, що це лізол.
"Зараз у школі запаху немає, але діти повернуться у будівлю, коли після обробки і лабораторного дослідження стане ясно, що ніяких хімічних реактивів у повітрі немає. Ми очікуємо, що необхідні заходи триватимуть до вечора і вже з понеділка навчальний процес буде відновлено. Що стосується працівника школи, який розбив пляшку з хімічною речовиною, то якщо з'ясується, що процедура винесення речовини здійснювалася з порушенням правил утилізації, то йому загрожує серйозне покарання, аж до звільнення", — зазначила Буйневич.
Раніше повідомлялося, що одеської школи евакуйовували учнів через розлитого аміаку
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