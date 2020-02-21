У департаменті освіти Одеси розповіли, хто розлив хімічну речовину біля школи

Хімічну речовину біля одеської школи розлив співробітник закладу, щодо нього проведуть службову перевірку

Хімічну речовину біля одеської школи розлив співробітник закладу, щодо нього проведуть службову перевірку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

Наприкінці першого уроку учні школи №24 відчули різкий запах з вулиці. На подвір'ї виявили плями невідомої хімічної речовини. Педагоги оперативно евакуювали дітей з будівлі школи.

"Під час підготовки до списання реактивів з хімічного кабінету співробітник навчального закладу розбив пляшку з одним із реактивів при перенесенні в підсобне приміщення, після чого намагався замит пляма водою", — пояснила директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич



За цим фактом проведуть службове розслідування. Спочатку передбачалося, що розлите речовина з різким запахом – це аміак, але в мерії уточнили, що це лізол.

"Зараз у школі запаху немає, але діти повернуться у будівлю, коли після обробки і лабораторного дослідження стане ясно, що ніяких хімічних реактивів у повітрі немає. Ми очікуємо, що необхідні заходи триватимуть до вечора і вже з понеділка навчальний процес буде відновлено. Що стосується працівника школи, який розбив пляшку з хімічною речовиною, то якщо з'ясується, що процедура винесення речовини здійснювалася з порушенням правил утилізації, то йому загрожує серйозне покарання, аж до звільнення", — зазначила Буйневич.

Раніше повідомлялося, що одеської школи евакуйовували учнів через розлитого аміаку