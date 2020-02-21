18:30  21 лютого
Пасажирів поїзда "Київ-Москва" відпустили додому
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 19:09 4

У департаменті освіти Одеси розповіли, хто розлив хімічну речовину біля школи

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 19:09 4
Читайте также на русском языке
Хімічну речовину біля одеської школи розлив співробітник закладу, щодо нього проведуть службову перевірку
Хімічну речовину біля одеської школи розлив співробітник закладу, щодо нього проведуть службову перевірку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

Наприкінці першого уроку учні школи №24 відчули різкий запах з вулиці. На подвір'ї виявили плями невідомої хімічної речовини. Педагоги оперативно евакуювали дітей з будівлі школи.

"Під час підготовки до списання реактивів з хімічного кабінету співробітник навчального закладу розбив пляшку з одним із реактивів при перенесенні в підсобне приміщення, після чого намагався замит пляма водою", — пояснила директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич

За цим фактом проведуть службове розслідування. Спочатку передбачалося, що розлите речовина з різким запахом – це аміак, але в мерії уточнили, що це лізол.

"Зараз у школі запаху немає, але діти повернуться у будівлю, коли після обробки і лабораторного дослідження стане ясно, що ніяких хімічних реактивів у повітрі немає. Ми очікуємо, що необхідні заходи триватимуть до вечора і вже з понеділка навчальний процес буде відновлено. Що стосується працівника школи, який розбив пляшку з хімічною речовиною, то якщо з'ясується, що процедура винесення речовини здійснювалася з порушенням правил утилізації, то йому загрожує серйозне покарання, аж до звільнення", — зазначила Буйневич.

Раніше повідомлялося, що одеської школи евакуйовували учнів через розлитого аміаку


Одесса школа
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »