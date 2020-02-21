В Одесі евакуювали школярів через розлитий аміак

У дворі школи №24 на вулиці Академіка Заболотного невідомі розлили рідину з різким запахом

Фото: Думська

У дворі школи №24 на вулиці Академіка Заболотного невідомі розлили рідину з різким запахом

Про це повідомили в Суворовському відділі поліції, передає RegioNews. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС. Учнів і вчителів довелося евакуювати з будівлі школи. За попередніми висновками, невідомою речовиною виявилася аміачна вода. Постраждалих немає. За фактом хуліганства розпочато провадження за 1 ч. ст. 296 кримінального кодексу України. Встановлюються обставинних події та причетні особи.

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