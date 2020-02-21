14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 18:06 6

Івано-Франківськ придбає 10 великогабаритних автобусів

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 18:06 6
Читайте также на русском языке
Комунальне підприємство "Електроавтотранс" оголосило тендер на придбання десяти великогабаритних низькопідлогових автобусів 
Фото із сайту КП "Електроавтотранс"
Комунальне підприємство "Електроавтотранс" оголосило тендер на придбання десяти великогабаритних низькопідлогових автобусів 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на zakupki.prom.ua.

Тендерні пророзиції приймаються з 18 лютого до 20 березня 10 години.

В документації вказана вартість закупівлі 48 млн гривень. Аукціон заплановано на 27 квітня.

Очікують, що автобуси мають бути нові, виготовлені не раніше 2019 року. Транспорт шукають вмісткий, щоб перевозити не менш 90 осіб, як мінімум 28 місць має бути сидячих.

В автобусі також повинна бути функція зовнішнього відкривання дверей пасажирами. І звуковий інформатор. В салоні передбачають 5 відеокамер з можливістю запису 20 годин та зберігання інформації 72 години.

Постачальник повинен надати гарантію на автобуси 24 місяці або 100 тис км.

Нагадаємо, невдовзі Франківський транспорт поповнять гібридами автобуса і тролейбуса.


Івано-Франківськ транспорт
На Прикарпатті відремонтують 75 км доріг
21 лютого 2020, 15:45
На Прикарпатті ліквідували нелегальну заправку
18 лютого 2020, 16:51
В Івано-Франківську на бюджет участі виділили 15 млн гривень
18 лютого 2020, 15:45
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Олексій Кошель
Всі блоги »
Голова Полтавської області: протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »