Івано-Франківськ придбає 10 великогабаритних автобусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на zakupki.prom.ua.
Тендерні пророзиції приймаються з 18 лютого до 20 березня 10 години.
В документації вказана вартість закупівлі 48 млн гривень. Аукціон заплановано на 27 квітня.
Очікують, що автобуси мають бути нові, виготовлені не раніше 2019 року. Транспорт шукають вмісткий, щоб перевозити не менш 90 осіб, як мінімум 28 місць має бути сидячих.
В автобусі також повинна бути функція зовнішнього відкривання дверей пасажирами. І звуковий інформатор. В салоні передбачають 5 відеокамер з можливістю запису 20 годин та зберігання інформації 72 години.
Постачальник повинен надати гарантію на автобуси 24 місяці або 100 тис км.
Нагадаємо, невдовзі Франківський транспорт поповнять гібридами автобуса і тролейбуса.
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