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14 лютого 2020, 16:44 8

Франківський транспорт поповнять гібридами автобуса і тролейбуса

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14 лютого 2020, 16:44 8
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Невдовзі на вулицях Івано-Франківська з'являться дуобуси. Такий універсальний транспорт планують закупити за кошти Європейського інвестиційного банку.
Фото із сайту Wikipedia
Невдовзі на вулицях Івано-Франківська з'являться дуобуси. Такий універсальний транспорт планують закупити за кошти Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку міського голови Руслана Марцінківа у facebook.

В Івано-Франківську готуються до реалізації проєкту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт в Україні".

"Сьогодні мав зустріч з консультантами проекту, у рамках якого плануємо закупити дуобуси за кошти ЄІБ", - повідомляє на своїй сторінці у facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За підсумками зустрічі створено робочу групу, яка працюватиме над створення двох документів: "Планом сталої міської мобільності", стратегічним документом, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років та "Стратегією міського громадського транспорту до 2030".

Мер називає розвиток громадського транспорту в Івано-Франківську одним з пріоритетних напрямків розвитку міста.

Додамо, що за визначенням Wikipedia дуо́бус — це універсальний вид транспорту, який є водночас і тролейбусом, і автобусом або іншим видом транспорту. Застосовуться переважно у містах, тому часто є поєднанням автобуса та тролейбуса. Така машина має два повноцінні двигуни: один внутрішнього згоряння, а другий електричний, при тому має також електрообладнання від звичайного тролейбуса.


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