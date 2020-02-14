Франківський транспорт поповнять гібридами автобуса і тролейбуса
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку міського голови Руслана Марцінківа у facebook.
В Івано-Франківську готуються до реалізації проєкту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт в Україні".
"Сьогодні мав зустріч з консультантами проекту, у рамках якого плануємо закупити дуобуси за кошти ЄІБ", - повідомляє на своїй сторінці у facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За підсумками зустрічі створено робочу групу, яка працюватиме над створення двох документів: "Планом сталої міської мобільності", стратегічним документом, який визначатиме транспортну політику міста на найближчі 10 років та "Стратегією міського громадського транспорту до 2030".
Мер називає розвиток громадського транспорту в Івано-Франківську одним з пріоритетних напрямків розвитку міста.
Додамо, що за визначенням Wikipedia дуо́бус — це універсальний вид транспорту, який є водночас і тролейбусом, і автобусом або іншим видом транспорту. Застосовуться переважно у містах, тому часто є поєднанням автобуса та тролейбуса. Така машина має два повноцінні двигуни: один внутрішнього згоряння, а другий електричний, при тому має також електрообладнання від звичайного тролейбуса.
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