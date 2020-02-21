Переселенці з Донецька привезли продукти під санаторій в Нових Санжарах

Під медичний заклад в Нових Санжарах Полтавської області, де зараз в карантині перебувають українці, які приїхали з Китаю, переселенці з Донецька привезли продукти харчування

Фото: Нацгвардія України

Під медичний заклад в Нових Санжарах Полтавської області, де зараз в карантині перебувають українці, які приїхали з Китаю, переселенці з Донецька привезли продукти харчування

.