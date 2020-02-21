19:51  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
08:07  21 лютого
Україна працює над новою редакцією Мінських угод - Пристайко
09:22  21 лютого
Літак, в якому евакуювали українців з Китаю, показали зсередини
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 10:32 4

У Львові стріляли та викрали людину

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 10:32 4
Читайте также на русском языке
У Львові патрульні затримали учасників конфлікту, які вчинили стрілянину
Фото зі сторінки Патрульної поліції Львівської області у facebook
У Львові патрульні затримали учасників конфлікту, які вчинили стрілянину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Учора, 20 лютого, о 17 годині 20 хвилин патрульним повідомили, що на перетині вулиць Симоненка - Наукова невідома група осіб вчинила стрілянину.

Невідомі особи, побачивши екіпаж поліції, спробували втекти на автомобілі BMW. Правоохоронці заблокували авто, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Зі слів очевидця, в в багажне відділення другого автомобіля марки Chevrolet невідомі особи помістили людину.

На вулиці Навроцького екіпаж патрульних помітив цей автомобіль і негайно зупинив. Інформація про людину в багажному відділенні підтвердилася.

Слідчі встановлюють особи учасників та обставини події.


Львов Львів стрілянина інцидент
У Німеччині невідомі відкрили стрілянину в барах, є загиблі
20 лютого 2020, 08:19
У Львові чоловік погрожував усе підірвати
19 лютого 2020, 17:31
На Львівщині отруїлися дев'ятеро працівників підприємства
18 лютого 2020, 14:05
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Погуляйко Юрій Михайлович
Голова Волинської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »