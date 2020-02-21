У Львові стріляли та викрали людину
У Львові патрульні затримали учасників конфлікту, які вчинили стрілянину
У Львові патрульні затримали учасників конфлікту, які вчинили стрілянину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
Учора, 20 лютого, о 17 годині 20 хвилин патрульним повідомили, що на перетині вулиць Симоненка - Наукова невідома група осіб вчинила стрілянину.
Невідомі особи, побачивши екіпаж поліції, спробували втекти на автомобілі BMW. Правоохоронці заблокували авто, на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Зі слів очевидця, в в багажне відділення другого автомобіля марки Chevrolet невідомі особи помістили людину.
На вулиці Навроцького екіпаж патрульних помітив цей автомобіль і негайно зупинив. Інформація про людину в багажному відділенні підтвердилася.
Слідчі встановлюють особи учасників та обставини події.
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