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20 лютого 2020, 14:36 10

МОЗ: в Україні немає підтверджених випадків коронавірусу

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20 лютого 2020, 14:36 10
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В Україні немає жодного підтвердженого випадка на захворювання коронавірусом COVID-19
Фото: twitter/XHNews
В Україні немає жодного підтвердженого випадка на захворювання коронавірусом COVID-19

Про це RegionNews повідомили у пресслужбі Міністерства здоров'я України.

"Сьогодні, 20 лютого, зловмисниками розповсюджується неправдива інформація про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу COVID-19 в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності і є відвертим фейком та спланованою провокацією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти info@moz.gov.ua.

"Нині міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Ймовірно вони інфіковані комп’ютерним вірусом", - додали у пресслужбі.

Також у МОЗ закликали ЗМІ та громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію та дотримуватися інформаційної гігієни.

Нагадаємо, вранці 20 лютого літак спеціального рейсу з китайського Ухань приземлився в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки, після чого прилетів до Харкова.

Президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".


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