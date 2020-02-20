МОЗ: в Україні немає підтверджених випадків коронавірусу
Про це RegionNews повідомили у пресслужбі Міністерства здоров'я України.
"Сьогодні, 20 лютого, зловмисниками розповсюджується неправдива інформація про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу COVID-19 в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності і є відвертим фейком та спланованою провокацією", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти info@moz.gov.ua.
"Нині міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Ймовірно вони інфіковані комп’ютерним вірусом", - додали у пресслужбі.
Також у МОЗ закликали ЗМІ та громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію та дотримуватися інформаційної гігієни.
Нагадаємо, вранці 20 лютого літак спеціального рейсу з китайського Ухань приземлився в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки, після чого прилетів до Харкова.
Президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
- 16:07 20 лютого У Кабміні пояснили, що робитимуть на випадок хвороби когось з евакуйованих
- 16:02 20 лютого "Слуги народу" зберуться на засідання через завтрашній звіт Гончарука
- 15:55 20 лютого На Чернігівщині створять ще одну громаду
- 15:47 20 лютого Українці зможуть частіше літати до Туреччини
- 15:42 20 лютого На Рівненщині викрили два підпільні цехи з обробки бурштину
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції