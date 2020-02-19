Телеканалу ATR пообіцяли відновити фінансування
У цьому році кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету
У цьому році кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету
Про це економічний радник прем'єр-міністра України Олексій Мушак заявив в ефірі телеканалу ATR, передає RegioNews.
"Канал отримає фінансування і можете отримати додатковий аргумент, сказати, що радник прем'єра пообіцяв, що в лютому у нас вже буде плюс бюджет, в березні ще більше плюс, тому, давайте, хлопці, гроші на бочку", на рахунок", - підкреслив Мушак.
Нагадаємо, раніше кримськотатарському телеканалу ATR в черговий раз заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році. За словами генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова, перед каналом поставили нездійсненні умови тендерів.
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