Незабаром телеканал ATR може припинити мовлення на Крим

Телеканал ATR, якому заблокували фінансування, вже в п'ятницю, 14 лютого, може припинити мовлення на Крим. Відповідний лист напередодні 13 лютого надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова.

Фото: ATR

Телеканал ATR, якому заблокували фінансування, вже в п'ятницю, 14 лютого, може припинити мовлення на Крим. Відповідний лист напередодні 13 лютого надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ATR.

У листі сказано, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) може відключити ATR від чотирьох телевеж, які транслюють мовлять на окупований Крим. Загальна сума боргу склала 368 тисяч 859 грн.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів щодо погашення заборгованості та попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 року Концерн РРТ змушений тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що влада повинна знайти вихід із ситуації навколо блокування фінансування телеканалу.

"Просто владі потрібно якомога швидше провести всі необхідні консультації між собою і знайти в рамках існуючого законодавства абсолютно прийнятні рішення для того, щоб канал повністю продовжував свою діяльність, щоб журналісти, які працюють на цьому каналі, могли виконувати свою професійну та громадянську діяльність, щоб використовували свій інтелект і потенціал. Сподіваюсь, що канал не припинить своє мовлення", — підкреслив Чубаров.

Телеканалу ATR в черговий раз заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу у 2020 році. За словами генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова, перед каналом поставили нездійсненні умови тендерів.

Раніше у зв'язку з недофінансуванням з держбюджету кримськотатарський телеканал ATR запустив збір коштів.

Варто також зазначити, що майже шість років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і "Лідер", що входять до складу медіахолдингу ATR, перестали транслювати в Криму через відсутність російської ліцензії.

ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Перший кримськотатарський телеканал став доступний через супутник по всій території України, включаючи окупований Крим. Пізніше дитячий телеканал Lâle і радіо Meydan також відновили мовлення з Києва. Сьогодні, незважаючи на вимушений переїзд з окупованого Криму, ATR, Lâle і MeydanFM продовжують роботу з Києва.

Довідка: ATR входить до складу холдингу Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale і радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники – Рефат Чубаров, Мавиле Ісмаїлова, Іса Хайбуллаев. Отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.