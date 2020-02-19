У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на кримський сайт Крыминформ.
"Посилено контроль на вході до установ. Якихось глобальних змін в їхній роботі немає", – розповів голова адміністрації Керчі Сергій Бороздін.
Крім того, пройде перевірка всіх освітніх організацій Криму.
"Ми зараз їдемо в Керч, щоб з'ясувати всі обставини. Це, в першу чергу, Керченський морський коледж, 15-а школа. Потім буде хвиля перевірок по всім освітнім організаціям Криму. Хочу сказати, що минулого тижня у нас тільки пройшла така перевірка федерального рівня", – заявила мініст освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврік.
Нагадаємо, що 18 лютого ФСБ Росії заявила про затримання двох підозрюваних 2003 і 2004 року народження у підготовці терористичних актів в освітніх установах Керчі. У відомстві стверджують, що затримані є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства 20 осіб у Керченському політехнічному коледжі у жовтні 2018 року".
У той же час Україна закликала РФ надати відомості про затриманих у Керчі підлітків.
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