08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 10:40 2

У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 10:40 2
Читайте также на русском языке
У навчальних закладах Керчі посилили пости охорони а також проведуть низку перевірок після повідомлення російської ФСБ про затримання двох підлітків, які нібито готували теракти
Фото: Крыминформ
У навчальних закладах Керчі посилили пости охорони а також проведуть низку перевірок після повідомлення російської ФСБ про затримання двох підлітків, які нібито готували теракти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на кримський сайт Крыминформ.

"Посилено контроль на вході до установ. Якихось глобальних змін в їхній роботі немає", – розповів голова адміністрації Керчі Сергій Бороздін.

Крім того, пройде перевірка всіх освітніх організацій Криму.

"Ми зараз їдемо в Керч, щоб з'ясувати всі обставини. Це, в першу чергу, Керченський морський коледж, 15-а школа. Потім буде хвиля перевірок по всім освітнім організаціям Криму. Хочу сказати, що минулого тижня у нас тільки пройшла така перевірка федерального рівня", – заявила мініст освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврік.

Нагадаємо, що 18 лютого ФСБ Росії заявила про затримання двох підозрюваних 2003 і 2004 року народження у підготовці терористичних актів в освітніх установах Керчі. У відомстві стверджують, що затримані є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства 20 осіб у Керченському політехнічному коледжі у жовтні 2018 року".

У той же час Україна закликала РФ надати відомості про затриманих у Керчі підлітків.


Россия теракт Керчь подростки задержание
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Всі досьє »