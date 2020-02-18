18:22  18 лютого
Екс-"смотрящего" Запоріжжя Анісімова взяли під варту
20:18  18 лютого
За рік населення України скоротилося на чверть мільйона
17:31  18 лютого
В Харківській області серед п’ятикласників зафіксовано спалах гепатиту А
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 19:50 17

Україна закликала РФ надати відомості про затриманих в Керчі підлітків

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 19:50 17
Читайте также на русском языке
Український омбудсмен Людмила Денисова закликала Російську Федерацію надати офіційні відомості щодо затриманих в Керчі підлітків, які нібито готували теракт
Фото: facebook/denisovaombudsman
Український омбудсмен Людмила Денисова закликала Російську Федерацію надати офіційні відомості щодо затриманих в Керчі підлітків, які нібито готували теракт

Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні відомості стосовно затриманих громадян України, а саме: анкетні дані, підстави затримання та їхній процесуальний статус", - йдеться у повідомленні.

Також Денисова просить "перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд та захист".

Крім того, вона закликала UNICEF UNICEF Ukraine та представників міжнародних правозахисних організацій "сприяти дотриманню прав затриманих неповнолітніх на час проведення процесуальних дій відносно них".

Нагадаємо, 18 лютого в Керчі правоохоронці затримали двох підлітків 2004 і 2003 р.н., які нібито готували терористичні акти в ряді навчальних закладів АРК. Повідомлялося, що у підозрюваних знайшли вибухові пристрої, роботу яких вони випробовували на тваринах.


Россия теракт Керчь подростки задержание
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »