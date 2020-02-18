Україна закликала РФ надати відомості про затриманих в Керчі підлітків

Український омбудсмен Людмила Денисова закликала Російську Федерацію надати офіційні відомості щодо затриманих в Керчі підлітків, які нібито готували теракт

Фото: facebook/denisovaombudsman

Український омбудсмен Людмила Денисова закликала Російську Федерацію надати офіційні відомості щодо затриманих в Керчі підлітків, які нібито готували теракт

Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні відомості стосовно затриманих громадян України, а саме: анкетні дані, підстави затримання та їхній процесуальний статус", - йдеться у повідомленні.

Також Денисова просить "перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд та захист".

Крім того, вона закликала UNICEF UNICEF Ukraine та представників міжнародних правозахисних організацій "сприяти дотриманню прав затриманих неповнолітніх на час проведення процесуальних дій відносно них".

Нагадаємо, 18 лютого в Керчі правоохоронці затримали двох підлітків 2004 і 2003 р.н., які нібито готували терористичні акти в ряді навчальних закладів АРК. Повідомлялося, що у підозрюваних знайшли вибухові пристрої, роботу яких вони випробовували на тваринах.