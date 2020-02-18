У Керчі затримали підлітків за підготовку терактів у школах Криму

У Керчі правоохоронці затримали двох підлітків, які готували терористичні акти в ряді навчальних закладів АРК

У Керчі правоохоронці затримали двох підлітків, які готували терористичні акти в ряді навчальних закладів АРК

Про це повідомляє Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, передає RegioNews.

Повідомляється, що підготовка двох терактів проводилася юнаками 2004 та 2003 років народження. У підозрюваних знайшли вибухові пристрої, роботу яких вони перевіряли на тваринах.

"За адресами проживання у затриманих вилучено саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, придбані в інтернеті компоненти для виготовлення вибухових речовин", - повідомили у ФСБ росії.

Крім того в ЗМІ повідомляють, що підлітки були послідовниками винуватця керченської трагедії 2018 року Владислава Рослякова.

За даними силовиків, один із затриманих вступив в інтернет-співтовариство неонацистів, одним з учасників якого був Владислав Росляков. Також підозрювані вели "групи смерті" в соцмережах.

За фактом підготовки терористичних актів вирішується питання щодо порушення кримінальних справ. За тими ж даними, одночасно в Курганській області (Росія) проведено заходи щодо їх інтернет-зв'язку – особи 2004 року народження, обізнаного про підготовку терактів,"отримані свідчення.

Відео: Керч.ФМ.

Підозрювані в підготовці теракту в Керчі підлітки вчилися в школі №15 і морському коледжі, повідомила у вівторок, 18 лютого, "міністр освіти" Криму Валентина Лаврик, повідомляє РІА Новини.

Вона уточнила, що один Затриманий - "учень 9 класу школи №15". Другий студент Керченський морського коледжу.