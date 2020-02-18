Генпрокуратура завела справу через обстріли на Донбасі

За фактом сьогоднішніх обстрілів проросійськими бойовиками позицій підрозділів Об’єднаних сил на Луганщині розпочато кримінальне провадження

Фото: Офіс Генерального прокурора

За фактом сьогоднішніх обстрілів проросійськими бойовиками позицій підрозділів Об’єднаних сил на Луганщині розпочато кримінальне провадження

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

"За фактом обстрілів 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України", -йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, окупанти вели обстріли по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

"Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро отримали поранення", - уточнили в Офісі.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво - управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.

Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі.

ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.