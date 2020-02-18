Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ

В наслідок сьогоднішнього бою на Луганщині загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію

Фото: скрін з відео

В наслідок сьогоднішнього бою на Луганщині загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію

Як повідомляє RegioNews, про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак під час брифінгу.

За його словами, незважаючи на втрати, після бою українська армія зберегла свої позиції.

"Ми дали адекватну відповідь зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим ми дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту. Довелося туди наносити вогонь, артилерію в тому числі. Станом на цю годину всі позиції залишаються під контролем наших військ, десь із 10 години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених", – сказав Хомчак.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Повідомлялось, що під час бою було поранено шістьох українських військовослужбовців, четверо загинули.

Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі.

ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.