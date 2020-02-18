У Луганській області йде бій. Бойовики намагаються перейти лінію розмежування

Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного

Фото: Операція Об'єднаних сил

Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - повідомили в штабі.

За інформацією джерела, під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування.

"Станом на зараз йде бій. На жаль, в результаті ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат. Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам наноситься вогневе ураження з метою придушення їх збройної активності. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні прес-центру ООС.

Користувачі соцмереж пишуть, що обстріли почалися близько 4 години ранку. Постріли чутні в Сєвєродонецьку, Лисичанську і Попасній.

"Вдома в Гірському вікна тремтять"

"Золоте йде бій"

"На Батьківщині, печалька, будинки ходуном ходять, діти боятися і плачуть"

"У Трьохізбенці" весело ".Коли все закінчиться. Як це все набридло "

"Гупало все голосніше і частіше", - пишуть користувачі соцмереж.

Директор школи в Попасній опублікувала в Facebook відео, на якому можна почути обстріли.

18.02.2020 р. Прямий ефір " Доброго ранку, Попасна..." Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Журналіст Юрій Бутусов пише, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосувують всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

"Противник на широкому фронті накриває бойові порядки 72-й і 93-й механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошковка. На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви", - зазначив Бутусов.