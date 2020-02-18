"Били журналістів організовано": у суді Одеси продовжують розглядати справу про розгін мирного мітингу

У вівторок, 18 лютого, в Приморському райсуді вислухали свідчення потерпілого та свідка у справі про силовий розгін мирного мітингу і побиття журналістів під будівлею Одеської ОДА 19 лютого 2014 року. Вони розповіли, що нападники діяли організовано. Їх привезли до будівлі на автобусі.

Фото: УСІ

У вівторок, 18 лютого, в Приморському райсуді вислухали свідчення потерпілого та свідка у справі про силовий розгін мирного мітингу і побиття журналістів під будівлею Одеської ОДА 19 лютого 2014 року. Вони розповіли, що нападники діяли організовано. Їх привезли до будівлі на автобусі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українську Службу Інформації.

В залі суду заслухали свідчення потерпілого відеооператора 5-го телеканалу Сергія Іщенка. Він розповів, що 6 років тому разом з журналістом приїхав до будівлі Одеської облдержадміністрації за редакційним завданням. Як і інші журналісти, вони повинні були висвітлити мітинг учасників Евромайдана. Несподівано до будинку приїхала група людей в масках, які почали бити учасників мітингу і журналістів.

"Один пробігав і вдарив мене по обличчю. Йому дали 2 роки умовно. Він був без маски і зізнався. Ми підійшли до них ближче. Мені щоб зручно було, я піднявся на сходи. Ці люди в масках піднялися і битами почали бити по камерах. Я втік, але коли я тікав, мене наздогнали і я так зрозумів, що мене підрізали прутом по ногах. Тому що у мене залишилися характерні шишки на ногах. Вони били по камері. Тоді від камери почали відлітати шматки", – розповів Сергій Іщенко.

Також у суді вислухали свідчення свідка Лариси Кац. Вона проходила повз будівлю і побачила, що там відбувалося.

"Це були кілька груп людей в масках, яких привезли до будівлі на автобусах. Перша група була схожа на військових. Вони діяли організовано. У них були плакати, і вони кричали: "За Януковича!", – розповіла свідок Лариса Кац.

В якості обвинувачуваного по даній справі виступає колишній заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Орлов. Наступного разу справу розглянуть 19 лютого. Тобто, саме в день, коли виповнюється 6 років з дня інциденту.

Нагадаємо, що під час побоїща 19 лютого 2014 року "титушки" в захисній екіпіровці побили кілька десятків активістів "Евромайдана" і журналістів, присутніх на мирної акції біля входу в Одеську ОДА.