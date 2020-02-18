Івано-Франківськ переходить на електронний розрахунок в транспорті

Найближчим часом всі транспортні засоби КП "Електроавтотранс" в Івано-Франківську обладнають стаціонарними валідаторами, а з 2 березня розпочнеться видача електронних квитків.

Транспортна карта, фото зі сторінки міського голови у facebook

Найближчим часом всі транспортні засоби КП "Електроавтотранс" в Івано-Франківську обладнають стаціонарними валідаторами, а з 2 березня розпочнеться видача електронних квитків.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську міську раду.

В першу чергу видаватимуть пільгові квитки, потім учнівські. З літа планується повний перехід на оплату проїзду транспортною або банківською карткою.

Транспортну картку можна буде придбати за 30 грн. До 1 червня на ній буде два бонусні проїзди.

"Для порівняння у Вінниці виготовлення карти складає 60 грн.", - зауважує очільник КП "Електроавтотранс" Віталій Голутяк.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що вартість проїзду за транспортною карткою має бути нижчою, ніж при розрахунку готівкою.

Придбати карту можна буде в кіосках преси та "Галичина табак", на першому етапі – у водіїв та кондукторів.

Для зручності пасажирів проводиться робота над створенням сайту е-квитка та мобільного додатку, готується до друку вісник з усією інформацією про е-квиток і створюється окремий кол-центр.