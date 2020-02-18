Івано-Франківськ переходить на електронний розрахунок в транспорті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську міську раду.
В першу чергу видаватимуть пільгові квитки, потім учнівські. З літа планується повний перехід на оплату проїзду транспортною або банківською карткою.
Транспортну картку можна буде придбати за 30 грн. До 1 червня на ній буде два бонусні проїзди.
"Для порівняння у Вінниці виготовлення карти складає 60 грн.", - зауважує очільник КП "Електроавтотранс" Віталій Голутяк.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що вартість проїзду за транспортною карткою має бути нижчою, ніж при розрахунку готівкою.
Придбати карту можна буде в кіосках преси та "Галичина табак", на першому етапі – у водіїв та кондукторів.
Для зручності пасажирів проводиться робота над створенням сайту е-квитка та мобільного додатку, готується до друку вісник з усією інформацією про е-квиток і створюється окремий кол-центр.
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