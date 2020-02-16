Львівське Шкло не хоче приймати евакуйованих з Уханя українців
Про це повідомила місцева жителька Надія Козак на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Сьогодні, 16 лютого, відбулася позачергова сесія Шклівської селищної ради щодо недопущення заселення в санаторій "Шкло” громадян України, що перебували на території Китайської Народної Республіки.
"Депутатами прийнято звернення до депутата Верховної Ради, голови Львівської ОДА, голови Львівської обласної ради та директору ДУ "Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України”, – йдеться у повідомленні.
Національний Корпус України взяв інтерв’ю і твердження від голови РДА! Слава Україні!Опубліковано Nazar Ivakhiv Неділя, 16 лютого 2020 р.
Як відомо, літак з українцями, які очікують на евакуацію з китайського міста Ухань, вилетить 18 лютого і вже 19 лютого прибуде в Україну. Раніше евакуація українців з провінції Хубей очікувалася 11 лютого.
Як вже повідомляло RegioNews, Обухівська райрада висловила протест проти розміщення евакуйованих в санаторії "Пролісок. Там депутати назвали літак з Уханя "Новим Чорнобилем".
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