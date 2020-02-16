Львівське Шкло не хоче приймати евакуйованих з Уханя українців

У Шклі місцеві депутати виступили проти недопущення заселення у санаторій громадян, евакуйованих з Китаю

Фото Надія Козак

У Шклі місцеві депутати виступили проти недопущення заселення у санаторій громадян, евакуйованих з Китаю

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