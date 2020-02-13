Погоня зі стріляниною у Харкові: затримано патрульного
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
Так, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про нетверезих громадян, які збираються поїхати на автомобілі Subaru Forester. Громадян та автівку поліцейські знайшли, але водій іномарки почав тікати, ігноруючи вимоги зупинитись.
Під час погоні службовий автомобіль поліції застряг у полі поблизу села Хролі, і лейтенант тричі вистрілив у бік Subaru, намагаючись його зупинити. Очікуваного результату постріли не принесли, а згодом з’ясувалося, що водій тікаючої іномарки самостійно привіз до лекарні пасажира з двома вогнепальними пораненнями. Зараз постраждалий перебуває у лікарні в тяжкому стані.
Лейтенанта, який застосував вогнепальну зброю, затримали. Вирішується питання щодо повідомлення патрульному про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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