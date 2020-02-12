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12 лютого 2020, 14:24

Кабмін уточнив склад шести громад на Прикарпатті

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12 лютого 2020, 14:24
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Сьогодні, 12 лютого, Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до перспективних планів формування територій Івано-Франківської області.
Сьогодні, 12 лютого, Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до перспективних планів формування територій Івано-Франківської області.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

У перспективному плані уточнили склад Новицької, Рожнятівської, Лисецької, Тисменицької, Єзупільської та Івано-Франківської громад.

Ці зміни дозволять вказаним громадам перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, а також отримати субвенцію на розвиток інфраструктури.

В Україні триває системна робота з підготовки перспективних планів формування територій громад. До квітня 2020 року планують затвердити адміністративно-територіальний устрій базового рівня, до червня – субрегіонального рівня. У третьому кварталі очікується прийнятті нової редакції Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та необхідних змін до Податкового та Бюджетного кодексів. Четвертий квартал – прийняття актів, спрямованих на виконання названих законів.

Наразі перспективні плани областей покривають трохи більше 90% територій областей. Утворено 1045 ОТГ. Завершення реформи децентралізації очікують в 2020 році проведенням восени місцевих виборів на новій територіальній основі громад.


децентралізація реформа
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