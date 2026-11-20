На Одещині оголосили попередження через сильний вітер: є травмовані
В Одеській області через сильні пориви вітру травмувалися четверо людей. Постраждалі дістали ушкодження внаслідок падіння дерев, їм надають необхідну медичну допомогу. Синоптики попереджають, що швидкість вітру в регіоні може сягати 28 м/с
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, в області зберігається сильний вітер зі швидкістю 19–24 м/с. Уздовж морського узбережжя пориви можуть посилюватися до 25–28 м/с.
"На жаль, вже маємо чотирьох травмованих внаслідок падіння дерев. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — повідомив Олег Кіпер.
Очільник ОВА закликав мешканців і гостей області бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулиці.
Зокрема, рекомендується:
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не ходити під деревами та триматися подалі від рекламних конструкцій;
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уникати перебування поблизу ліній електропередач;
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не наближатися до інших потенційно небезпечних об'єктів;
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подбати про безпеку дітей та людей старшого віку.
Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки до покращення погодних умов.
Нагадаємо, що з 4 листопада в Україні почнеться похолодання, яке спочатку охопить західні та північні області, а згодом пошириться на всю країну. У деяких регіонах дощі зміняться мокрим снігом.