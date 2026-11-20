Фото: Олег Кіпер

В Одеській області через сильні пориви вітру травмувалися четверо людей. Постраждалі дістали ушкодження внаслідок падіння дерев, їм надають необхідну медичну допомогу. Синоптики попереджають, що швидкість вітру в регіоні може сягати 28 м/с

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, в області зберігається сильний вітер зі швидкістю 19–24 м/с. Уздовж морського узбережжя пориви можуть посилюватися до 25–28 м/с.

"На жаль, вже маємо чотирьох травмованих внаслідок падіння дерев. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — повідомив Олег Кіпер.

Очільник ОВА закликав мешканців і гостей області бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулиці.

Зокрема, рекомендується:

не ходити під деревами та триматися подалі від рекламних конструкцій;

уникати перебування поблизу ліній електропередач;

не наближатися до інших потенційно небезпечних об'єктів;

подбати про безпеку дітей та людей старшого віку.

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки до покращення погодних умов.

Нагадаємо, що з 4 листопада в Україні почнеться похолодання, яке спочатку охопить західні та північні області, а згодом пошириться на всю країну. У деяких регіонах дощі зміняться мокрим снігом.