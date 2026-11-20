Фото: Олег Кипер

В Одесской области из-за сильных порывов ветра травмировались четыре человека. Пострадавшие получили повреждения в результате падения деревьев, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Синоптики предупреждают, что скорость ветра в регионе может достигать 28 м/с

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, в области сохраняется сильный ветер со скоростью 19-24 м/с. Вдоль морского побережья порывы могут усиливаться до 25–28 м/с.

"К сожалению, уже есть четыре травмированных в результате падения деревьев. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА призвал жителей и гостей области соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улице.

В частности, рекомендуется:

не ходить под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций;

избегать нахождения вблизи линий электропередач;

не приближаться к другим потенциально опасным объектам;

позаботиться о безопасности детей и людей старшего возраста.

Жители области призывают соблюдать правила безопасности к улучшению погодных условий.

Напомним, что с 4 ноября в Украине начнется похолодание , которое сначала охватит западные и северные области, а затем распространится на всю страну. В некоторых регионах дожди сменятся мокрым снегом.