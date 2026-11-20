Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок удару понад 41 тисяча споживачів в Одеському та Роздільнянському районах тимчасово залишилася без електропостачання.

Попередньо, постраждалих внаслідок атаки немає.

Як повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі", енергетики оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, за інформацією "Укренерго", нічні російські удари по енергетичній інфраструктурі України порушили роботу енергосистеми. Через це відключення світла фіксують в Одеському районі, зокрема в Одесі.

Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці проведуть огляд пошкодженого обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Насамперед електропостачання повертатимуть об'єктам критичної інфраструктури, які наразі працюють від автономних джерел живлення.

Нагадаємо, 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.