Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара более 41 тысячи потребителей в Одесском и Раздельнянском районах временно остались без электроснабжения.

Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", энергетики оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, по информации "Укрэнерго", ночные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины нарушили работу энергосистемы. Поэтому отключение света фиксируют в Одесском районе, в частности в Одессе.

Как только разрешит ситуация безопасности, специалисты проведут осмотр поврежденного оборудования и начнут восстановительные работы.

В первую очередь, электроснабжение будут возвращать объектам критической инфраструктуры, которые сейчас работают от автономных источников питания.

Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.