Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: более 41 тысячи потребителей без света
Утром 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате удара более 41 тысячи потребителей в Одесском и Раздельнянском районах временно остались без электроснабжения.
Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", энергетики оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, по информации "Укрэнерго", ночные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины нарушили работу энергосистемы. Поэтому отключение света фиксируют в Одесском районе, в частности в Одессе.
Как только разрешит ситуация безопасности, специалисты проведут осмотр поврежденного оборудования и начнут восстановительные работы.
В первую очередь, электроснабжение будут возвращать объектам критической инфраструктуры, которые сейчас работают от автономных источников питания.
Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.