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У ніч на 17 листопада російські війська атакували південь Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами та вантажні автомобілі. Також під удар потрапив енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська атакували Смілу Черкаської області вісьмома ракетами. Внаслідок двох хвиль обстрілу постраждали шестеро людей.