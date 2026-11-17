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В ночь на 17 ноября российские войска атаковали юг Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара повреждены административное здание, общежитие, склад со строительными материалами и грузовые автомобили. Также под удар попал энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети".

По предварительным данным, один человек пострадал.

Временно без света остается часть жителей двух городов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Смелой Черкасской области восемью ракетами. В результате двух волн обстрела пострадали шесть человек.