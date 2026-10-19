Стрілянина біля школи в Тернополі: чоловік поранив неповнолітнього

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У Тернополі сталася стрілянина у сквері на вулиці Лепкого, поблизу школи №21. Чоловік, який, перебував у стані сп'яніння, вистрілив у неповнолітнього перехожого.

Про інцидент повідомив місцевий канал "20 хвилин", передає RegioNews.

За інформацією патрульної поліції Тернопільської області, виклик надійшов о 21:43.

За попередніми даними, невідомий чоловік у нетверезому стані здійснив постріл у перехожого, ймовірно, з травматичної зброї. Також він поводився неадекватно.

Правоохоронці затримали чоловіка. Неповнолітній потерпілий отримав тілесні ушкодження, його доправили до медзакладу.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Віринській сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху. За попередніми даними поліції, водії автомобілів Hyundai та Toyota відкрили вогонь один по одному. Інформації про потерпілих немає.