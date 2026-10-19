Пошкоджені десятки будинків: кількість постраждалих в Ірпені зросла
Внаслідок ворожої атаки на Ірпінь Київської області кількість постраждалих зросла до 17 людей
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Серед постраждалих – вісім дітей.
У місті пошкоджені 84 об'єкти: 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, а також виробничі та складські приміщення.
Ліквідація наслідків обстрілу та допомога постраждалим тривають.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня ворог завдав масованого комбінованого удару по Київській області. Основний удар ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Повідомлялося про шістьох травмованих, зокрема трьох дітей.
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