Нові удари по енергетиці України: де зафіксували знеструмлення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України вранці 19 жовтня зафіксували нові знеструмлення у десяти областях

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За інформацією компанії, протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру дронами, а вночі та вранці завдали ракетних ударів по низці енергетичних об’єктів.

Унаслідок атак нові знеструмлення виникли у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Обмеження можуть охоплювати до двох черг відключень.

В "Укренерго" закликають ощадливо використовувати електроенергію та перевіряти графіки відключень на офіційних ресурсах місцевих операторів системи розподілу – обленерго.

Окрім наслідків російських атак, на електропостачання вплинули й несприятливі погодні умови. Через дощі та сильні пориви вітру станом на ранок повністю або частково знеструмленими були близько 140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській і Київській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

В "Укренерго" також повідомили про збільшення споживання електроенергії. Станом на 09:30 воно було на 4,5% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 жовтня.

Причиною стала хмарна та дощова погода в більшості регіонів, через яку побутові сонячні електростанції виробляють менше електроенергії.

Енергетики закликають обмежити використання потужних електроприладів у період найбільшого навантаження – з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.