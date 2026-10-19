09:36  19 жовтня
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
10:35  19 жовтня
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
10:49  19 жовтня
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2026, 12:19

Нові удари по енергетиці України: де зафіксували знеструмлення

19 жовтня 2026, 12:19
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України вранці 19 жовтня зафіксували нові знеструмлення у десяти областях

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За інформацією компанії, протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру дронами, а вночі та вранці завдали ракетних ударів по низці енергетичних об’єктів.

Унаслідок атак нові знеструмлення виникли у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Обмеження можуть охоплювати до двох черг відключень.

В "Укренерго" закликають ощадливо використовувати електроенергію та перевіряти графіки відключень на офіційних ресурсах місцевих операторів системи розподілу – обленерго.

Окрім наслідків російських атак, на електропостачання вплинули й несприятливі погодні умови. Через дощі та сильні пориви вітру станом на ранок повністю або частково знеструмленими були близько 140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській і Київській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

В "Укренерго" також повідомили про збільшення споживання електроенергії. Станом на 09:30 воно було на 4,5% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 жовтня.

Причиною стала хмарна та дощова погода в більшості регіонів, через яку побутові сонячні електростанції виробляють менше електроенергії.

Енергетики закликають обмежити використання потужних електроприладів у період найбільшого навантаження – з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна енергетика відключення відключення світла знеструмлення
Росіяни завдали удару чотирма КАБами по Запорізькому району: загинув чоловік
19 жовтня 2026, 11:18
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
19 жовтня 2026, 10:49
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Житомирщини: виникла пожежа
19 жовтня 2026, 09:56
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
У Харкові за 100 тисяч продавали роботу в ДСНС
19 жовтня 2026, 14:50
Житель Херсонщини організував "таксі для дезертирів"
19 жовтня 2026, 14:35
У Дніпрі ВАЗ врізався в дерево: водій загинув
19 жовтня 2026, 14:26
Ударив ножем у серце: на Закарпатті чоловіка засудили до 8 років за вбивство
19 жовтня 2026, 14:13
Вибухи у Дніпрі: є поранений
19 жовтня 2026, 13:55
На заході України знищили 36 реактивних дронів "Герань-2" та "Герань-4"
19 жовтня 2026, 13:43
Удар "Бандеролі" по Кривому Рогу: 7 поранених, пошкоджено 17 багатоповерхівок
19 жовтня 2026, 13:34
"Від карми не втечеш": прикордонники показали, як окупант намагався тікати від українського дрона
19 жовтня 2026, 13:20
Евакуація з Олешок: Україна та Росія узгоджують останні деталі – Лубінець
19 жовтня 2026, 12:59
Пошкоджені десятки будинків: кількість постраждалих в Ірпені зросла
19 жовтня 2026, 12:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Всі блоги »