15:49  13 жовтня
Осінь поступається зимі: вершину Піп Іван уже засипало снігом
16:13  13 жовтня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: спорткар влетів в електроопору та перекинувся
14:45  13 жовтня
На Київщині вітчим катував 10-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2026, 17:56

ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Геннадія Труханова до 13 грудня

13 жовтня 2026, 17:56
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд продовжив до 13 грудня 2026 року включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Йдеться про кримінальне провадження щодо заволодіння активами одеської громади та легалізації доходів на 689 млн грн

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Суд задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з рішенням суду, обвинувачений зобов’язаний прибувати до суду за кожною вимогою, не залишати територію України без дозволу суду та повідомляти про зміну місця проживання.

Також він має утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, здати на зберігання документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд до неї, а також носити електронний засіб контролю.

За даними Центру протидії корупції, у справі щодо заволодіння активами громади Одеси та легалізації доходів на 689 млн грн фігурують 11 обвинувачених.

Нагадаємо, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову виплатили понад 545 тисяч гривень компенсації за невикористані дні відпустки. Це сталось уже після того, як він пішов із посади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС Геннадій Труханов
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Депутати Зеленського можуть "злити" майже 7 млрд грн від ЄС
13 жовтня 2026, 19:03
Стрілянина в парку Києва: патрульні затримали чоловіка з пістолетом
13 жовтня 2026, 18:58
Сирський заявив, що через закупівлі Федорова на фронті виникав дефіцит озброєння
13 жовтня 2026, 18:49
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранені
13 жовтня 2026, 18:47
На Буковині ділок влаштував для ухилянтів "поїздки за 2 тисячі"
13 жовтня 2026, 18:40
На Кіровоградщині сапери вилучили залишки російської ракети Х-101
13 жовтня 2026, 18:31
Зарізав собаку ножем і вилами: на Львівщині завершили розслідування
13 жовтня 2026, 18:21
Катастрофа МіГ-29 на Одещині: винищувач міг впасти через нештатне спрацювання ракети
13 жовтня 2026, 18:16
Мир по-американськи: як Трамп знову намагається врятувати Росію
13 жовтня 2026, 18:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Ігор Луценко
Всі блоги »