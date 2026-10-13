ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Геннадія Труханова до 13 грудня

Фото ілюстративне

Вищий антикорупційний суд продовжив до 13 грудня 2026 року включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Йдеться про кримінальне провадження щодо заволодіння активами одеської громади та легалізації доходів на 689 млн грн

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews .

Суд задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з рішенням суду, обвинувачений зобов’язаний прибувати до суду за кожною вимогою, не залишати територію України без дозволу суду та повідомляти про зміну місця проживання.

Також він має утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, здати на зберігання документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд до неї, а також носити електронний засіб контролю.

За даними Центру протидії корупції, у справі щодо заволодіння активами громади Одеси та легалізації доходів на 689 млн грн фігурують 11 обвинувачених.

Нагадаємо, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову виплатили понад 545 тисяч гривень компенсації за невикористані дні відпустки. Це сталось уже після того, як він пішов із посади.