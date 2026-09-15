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Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Рятувальники локалізували пожежу, що виникла на об’єкті інфраструктури.

Через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням подачі світла.

За інформацією Запоріжжяобленерго, шість ворожих БПЛА атакували електромережі в місті. Загиблий та постраждала – співробітники компанії.

"Внаслідок удару окупаційних військ рф під час виконання робіт на обладнанні один наш працівник загинув, ще одна співробітниця зазнала серйозних поранень та була ушпиталена", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками вранці 15 вересня.