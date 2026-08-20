Застрелив побратима з кулемета: на Миколаївщині затримали військового

Фото: Національна поліція

Уночі 19 серпня в Очакові Миколаївської області військовослужбовець застрелив свого побратима під час спільного несення служби

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, між 40-річним та 52-річним військовослужбовцями виник словесний конфлікт. Під час сварки старший чоловік здійснив чергу пострілів із закріпленого за ним ручного кулемета Калашникова у колегу.

Від отриманих поранень 52-річний військовослужбовець загинув на місці. За даними поліції, між чоловіками раніше також існували неприязні стосунки.

На місці події правоохоронці вилучили ручний кулемет та стріляні гільзи. Речові докази направили на експертизу.

40-річного військовослужбовця затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині військовий застрелив жінку та побратима. Ще одного чоловіка поранив. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.