На Хмельниччині жінка фотографувала військову техніку для росіян

Фото з відкритих джерел

На Хмельниччині судили жінку, яка працювала на росіян. Вона збирала для них фото військової техніки українських захисників

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

27-річна місцева жителька уже була раніше засуджена до 6 років позбавлення волі за наркотики. Проте виявилось, що ще до цього (у березні та квітні 2025 року) вона також переписувалась з представником російської спецслужби.

Жінка неодноразово здійснювала фото та відеофіксацію воріт КПП, під’їзд та від’їзд вантажних автомобілів із військовим майном. Зокрема, автомобілів Збройних Сил України, обладнаних зенітними кулеметними установками. Ці дані вона передавала росіянам за гроші.

Суд призначив остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, крім житла.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині чергового російського агента. Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари на Краматорському напрямку.