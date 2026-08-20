Фото: поліція

В середу, 19 серпня, близько 20:00 до поліції Тернополя надійшло повідомлення про звуки пострілів на вулиці Київській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили причетного – 41-річного місцевого жителя. Перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння (під час освідування зафіксовано 2,57 проміле), чоловік здійснив понад 10 пострілів у повітря зі стартового шумового пістолета. Він стріляв з вікна квартири, в якій мешкає.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловік добровільно віддав правоохоронцям пістолет.

Відносно порушника склали адмінпротокол за хуліганські дії (ст. 173 КУпАП).

Нагадаємо, у Києві пʼяний конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. Правоохоронці розшукали та затримали нападника.