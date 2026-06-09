Знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО: ДБР перевіряє відео

Скриншот із відео

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ "Одеський слідчий ізолятор". Підставою стало відео, поширене в соціальних мережах

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами.

За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників інциденту, свідків та інші обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень.

Водночас встановлено, що особа, яка могла бути потерпілим в одеському СІЗО, перебуває під вартою за підозрою у вчиненні інших злочинів, зокрема щодо мобілізованих громадян. ДБР також розслідує ці епізоди за ч. 3 ст. 127 КК України (катування) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

У ДБР наголошують, що будь-які обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваних не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або самосуд. Відповідальність за правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, напередодні RegioNews повідомляло, що в мережі поширили відео, де, ймовірно, в Одеському СІЗО чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собака. Керівництво Одеського слідчого ізолятора тимчасово відсторонене від виконання службових обов'язків.