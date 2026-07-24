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24 липня 2026, 13:14

Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: загинули 5 людей, 9 – поранені

24 липня 2026, 13:14
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Фото: ОВА
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Зранку 24 липня російські окупанти завдали удару по Слов'янську Донецької області, скинувши на місто дві керовані авіабомби

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Внаслідок авіаудару пошкоджені 10 приватних будинків, місцеве підприємство та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

Наразі відомо про пʼятьох загиблих та девʼятьох поранених.

Очільник ОВА зазначив, що другий день поспіль удари ворога по Слов'янську призводять до численних жертв серед населення.

У зв'язку з постійною небезпекою жителів закликaють евакуюватися з прифронтової зони. Безкоштовний виїзд, допомогу з проживанням та супровід гарантують усім бажаючим. Номери для евакуації: 0-800-500-121, +38073-050-01-21, для тяжко хворих і осіб з інвалідністю – 0-800-332-614.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Краматорській громаді Донецької області наразі залишаються близько 50 тисяч людей. Для підтримки населення в умовах війни в громаді функціонують 14 пунктів незламності.

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