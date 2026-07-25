00:55  25 липня
Співачка Олена Тополя зізналась, яку суму може отримати за виступ
23:55  24 липня
Бензин в Україні стрімко дорожчає: які цінники на АЗС
01:35  25 липня
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про першу помилку після весілля
UA | RU
UA | RU
25 липня 2026, 10:22

У Сумах через дронову атаку загинули троє водіїв "Нової пошти"

25 липня 2026, 10:22
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Під ворожим прицілом опинилася цивільна інфраструктура та території поблизу житлових будинків у Сумах

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова та ДСНС.

Внаслідок влучання ворожого реактивного безпілотника зайнялися машини та нежитлові будівлі, спалахнула масштабна пожежа.

Загинули троє водіїв "Нової пошти" віком 43, 53 та 48 років. Тіла двох чоловіків рятувальники виявили в епіцентрі удару. Ще одного важкопораненого евакуювали поліцейські, однак він помер дорогою до лікарні.

Ліквідацію наслідків ускладнювала постійна загроза повторних обстрілів: рятувальники працювали одразу на кількох локаціях, і через ризики підрозділам доводилося регулярно відходити в безпечні місця.

Нагадаємо, вночі 25 липня росіяни атакували безпілотниками чотири АЗСта пожежну частину на Полтавщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли загиблі Суми Нова пошта наслідки
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії: є постраждалі
25 липня 2026, 11:53
Заробіток на далекобійних дронах замість захисту прифронтових міст
25 липня 2026, 11:28
У Дніпрі затримали російського агента, який активував для ворога понад 1000 терміналів Starlink
25 липня 2026, 10:55
Росіяни вдарили по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа
25 липня 2026, 09:46
Росіяни атакували безпілотниками чотири АЗС та пожежну частину на Полтавщині
25 липня 2026, 09:18
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про першу помилку після весілля
25 липня 2026, 01:35
Співачка Олена Тополя зізналась, яку суму може отримати за виступ
25 липня 2026, 00:55
Українська акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні
25 липня 2026, 00:35
Бензин в Україні стрімко дорожчає: які цінники на АЗС
24 липня 2026, 23:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »