Фото: ДСНС

Під ворожим прицілом опинилася цивільна інфраструктура та території поблизу житлових будинків у Сумах

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова та ДСНС.

Внаслідок влучання ворожого реактивного безпілотника зайнялися машини та нежитлові будівлі, спалахнула масштабна пожежа.

Загинули троє водіїв "Нової пошти" віком 43, 53 та 48 років. Тіла двох чоловіків рятувальники виявили в епіцентрі удару. Ще одного важкопораненого евакуювали поліцейські, однак він помер дорогою до лікарні.

Ліквідацію наслідків ускладнювала постійна загроза повторних обстрілів: рятувальники працювали одразу на кількох локаціях, і через ризики підрозділам доводилося регулярно відходити в безпечні місця.

Нагадаємо, вночі 25 липня росіяни атакували безпілотниками чотири АЗСта пожежну частину на Полтавщині.