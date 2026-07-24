Російський дрон поцілив у локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині

Фото: Укрзалізниця

Російські війська завдали удару безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда у Дніпропетровській області, пасажири і залізничники встигли евакуюватися

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews .

"БПЛА влучив в локомотив. Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", - ідеться у повідомленні.

Працівники Укрзалізниці працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою.

Нагадаємо, що війська РФ 24 липня завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору.