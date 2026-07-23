Нічна атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру, офіс і приватні будинки

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У ніч на 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та скління приватних будинків.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Лисак подякував Силам оборони України за захист міста та закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, 22 липня окупанти атакували Одещину. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок – внаслідок удару загинула жінка. В іншому населеному пункті через влучання безпілотника обрушився дах приватного будинку, там минулося без постраждалих.