01:55  23 липня
Акторка Анна Саліванчук помстилась аферисту, який залишив її родину на вулиці
01:35  23 липня
Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві
23:55  22 липня
Борщ в Україні дешевшає: що відбувається з цінами на овочі
UA | RU
UA | RU
23 липня 2026, 07:22

Нічна атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру, офіс і приватні будинки

23 липня 2026, 07:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та скління приватних будинків.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Лисак подякував Силам оборони України за захист міста та закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, 22 липня окупанти атакували Одещину. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок – внаслідок удару загинула жінка. В іншому населеному пункті через влучання безпілотника обрушився дах приватного будинку, там минулося без постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна обстріли російська армія пошкодження
Понад 900 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, семеро поранені
23 липня 2026, 07:05
Російські війська обстріляли Херсонщину: є загибла та 12 поранених
22 липня 2026, 19:56
Росіяни атакували АЗС у Харкові FPV-дроном: постраждали п'ятеро людей
22 липня 2026, 14:18
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
20 людей померли за рік: на Полтавщині перевірили пансіонат для переселенців
23 липня 2026, 07:59
Нічний обстріл Дніпропетровщини: у кількох районах пошкоджені будинки, АЗС та авто
23 липня 2026, 07:54
Ворожі удари по Сумщині: одна людина загинула, семеро поранені
23 липня 2026, 07:38
ЗСУ ліквідували 1460 окупантів, знищили 28 танків і 78 артсистеми ворога – Генштаб
23 липня 2026, 07:21
Понад 900 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, семеро поранені
23 липня 2026, 07:05
Акторка Анна Саліванчук помстилась аферисту, який залишив її родину на вулиці
23 липня 2026, 01:55
Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві
23 липня 2026, 01:35
Співак Іван Люленов зізнався, скільки грошей витрачає щомісяця
23 липня 2026, 00:55
Борщ в Україні дешевшає: що відбувається з цінами на овочі
22 липня 2026, 23:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Бутусов
Валерій Пекар
Всі блоги »