Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок – внаслідок удару загинула жінка. В іншому населеному пункті через влучання безпілотника обрушився дах приватного будинку, там минулося без постраждалих.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід. Через розгерметизацію газопроводу спалахнула пожежа, ліквідація якої триває.

На місцях подій працюють екстрені та рятувальні служби, правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф.

Нагадаємо, 22 липня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, троє з них – діти.