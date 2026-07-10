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10 липня 2026, 18:46

Масштабна спецоперація у Дніпрі: 15 затриманих за організацію наркотрафіку

10 липня 2026, 18:46
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що дві організовані групи налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропної речовини A-PVP.

Організатори координували діяльність учасників угруповання, розподіляли прибутки від незаконного збуту наркотиків та психотропних речовин і визначали функції кожного зі спільників.

Правоохоронці провели 33 санкціоновані обшуки. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 3 млн гривень.

Загалом про підозру повідомили 15 фігурантам.

Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковані за ч . 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 4 ст. 369 ККУ.

Нагадаємо, що на Рівненщині судитимуть засудженого за вбивство, який, відбуваючи покарання, організував канал постачання наркотиків до виправної колонії та підкупив працівника установи для їхнього збуту серед ув'язнених.

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Дніпро організація спецоперація наркобізнес
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