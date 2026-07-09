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09 липня 2026, 18:19

"Лікував" себе наркотиками: у Рівному лікар незаконно виписав майже сотню рецептів

09 липня 2026, 18:19
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Фото ілюстративне
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У Рівному судитимуть 43-річного лікаря-отоларинголога, якого обвинувачують у незаконному оформленні електронних рецептів на наркотичні та психотропні препарати

Про це повідомили у поліції Рівенської області, передає RegioNews.

43-річного жителя Рівного звільнили з посади медика. Свою вину він визнає та пояснює, що сам є наркозалежним і проходить лікування

Фігурант, будучи лікарем-отоларингологом, не маючи допуску до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, незаконно, з порушенням правил відпуску сформував та видав три електронні рецепти на право придбання наркотичного засобу "Налбуфін".

Крім того, із січня по квітень цього року, використовуючи кваліфікований електронний підпис свого колеги, без його відома втрутився в роботу медичної інформаційної системи.

Потому він створив епізод лікування на власне ім’я та незаконно сформував і видав 95 електронних рецептів на право придбання наркотичних засобів — морфіну та трамадолу, а також психотропної речовини — діазепаму.

У подальшому лікар придбав усю "продукцію" в аптеках.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабний канал наркотиків. Продавали заборонені речовини через Telegram.

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